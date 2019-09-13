До конца года в Волгограде намерены доверить команду Игорю Меньщикову, который теперь будет исполнять обязанности главного тренера. При этом в "Роторе" вокруг Меньщикова скомплектуют новый штаб — преимущественно из местных специалистов, информирует сайт "Матч ТВ".
Напомним, что накануне волгоградцы расторгли контракт со старшим тренером Павлом Могилевским, который фактически осуществлял оперативное управление командой с зимы этого года после отставки Роберта Евдокимова, но не мог официально исполнять обязанности из-за отсутствия лицензии Pro. Вместе с Могилевским клуб покидают четверо его помощников — Сергей Рашевский, Андрей Бочков, отвечавший за работу с вратарями Денис Пчелинцев и тренер-физиотерапевт Роман Гагауза.
"Ротор" наберёт новый тренерский штаб, который до конца года будет возглавлять Игорь Меньщиков
В "Роторе" пока не планируют искать нового главного тренера.
Фото: ФК "Ротор"
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