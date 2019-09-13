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Голодовка в Красноярске. Анонс 13-го тура ФНЛ

В выходные пройдет 13-й тур ФНЛ. Rusfootball.info анонсирует главные встречи лиги.









Макаров в ЦСКА?

«Нефтехимик» проделал большую работу над ошибками по сравнению с предыдущим заходом в ФНЛ. В прошлый раз нижнекамский коллектив держался на стандартных положениях Леонида Решетникова. Сейчас атакующий багаж существенно разнообразнее, а солирует впереди Денис Макаров. Этот футболист впервые выступает в ФНЛ. До этого было два сезона в ПФЛ, но что характерно, так это количество голов в нынешнем. Денис уже побил свой рекорд по забитым мячам. А прошло всего два месяца. В августе он забивал в пяти из шести встреч. Им заинтересовался ЦСКА, поэтому планка уже задрана и главное сейчас не растерять все, как это делали многие другие футболисты первой лиги. Макаров не забивает уже два матча, но команда набирает очки – это пока будет важнее. В субботу футболист может пополнить лицевой счет в игре с «Шинником».

Голодовка в Красноярске

Болельщик «Енисея» Константин Литвинов стал известен в последние недели из-за своей голодовки. Все связано с неудовлетворительными результатами команды. Фанат обещал голодать до тех пор, пока «Енисей» не победит. Прошло уже две недели. Не помогла даже победа в Кубке. Красноярцы все еще замыкают турнирную таблицу. В светлом будущем клуба отчаялся уже даже сам болельщик, который заявил, что будет голодать минимум до 14 сентября. Либо он что-тот знает, либо умирать из-за проигрышей в ФНЛ посчитал глупым делом. Футболисты попробуют прервать голодовку фаната своими силами в эту субботу с калининградской «Балтикой».

«Торпедо» на вершине

Забавный эпизод произошло в лиге. Всем давно известно, что руководит «Торпедо» сейчас Сергей Игнашевич, но на бумаге это делает Юрий Савичев. Команда провела великолепно последний месяц. Черно-белые на вершине, а на прошлой неделе победили соседей по таблице – «Химки», Лига вручила лучшего главного тренера минувшего месяца как раз Савичеву. Любопытно, какую это реакцию вызвало в самой команде. К слову, сейчас отрыв от «Химок» составляет уже 4 очка. У москвичей есть возможность сохранить преимущество, а может даже увеличить, если дома справятся с дублем «Краснодара».

Многострадальный «Текстильщик»

Ивановский клуб сейчас испытывает нелучшие времена. В команде есть, как финансовые, так и игровые проблемы. Денису Бояринцеву в какой-то момент удалось ненадолго переломить неудачный старт, но последние игры вызывают только уныние. Четыре поражения подряд: в каждом матче пропускается минимум три мяча, а у Иваново раз за разом появляются дисквалификации. Не исключение и матч с Хабаровском. Такими темпами наставник «Текстильщика» может быть уволен уже в ближайшем будущем.

Доверие к Черышеву

Многое прояснили последние комментарии губернатора Нижегородской области относительно будущего Дмитрия Черышева в Нижнем Новгороде. Руководство доверяет тренеру и рассчитывает на то, что он выйдет с этим составом в РПЛ. Нижегородцы заметно прибавили, но в атаке по-прежнему сплошная неразбериха. Трудно будет с такой игрой догнать «Химки» и «Торпедо». А вот стыковые места – это уже реальная задача. В субботу Нижнему нужно будет противостоять «Лучу», который в этом сезоне показывает симпатичный футбол и в турнирной таблице находится выше Нижнего.

13-й тур ФНЛ


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