"Луч": Котляров, Ботака-Иобома, Магадиев, Аравин, Стеклов, С. Пономаренко, Катрич, Д. Квеквескири, А. Абазов, Алиев, Гордиенко.
Запасные: М. Пономаренко, Степанец, Насадюк, Кротов, Саламатов, Носов, Макаренко, Руденко, Кутьин.
"Нижний Новгород": Сысуев, Гаджибеков, Зуев, Хозин, Федорив, Сапета, Ставпец, Голышев, Комолов, Игнатович, Портнягин.
Запасные: Анисимов, Гусейнов, А. Сергеев, Лебедев, Чудин.
"Луч" и "Нижний Новгород" назвали составы на матч 13-го тура ФНЛ
Стали известны составы на матч 13-го тура ФНЛ "Луч" - "Нижний Новгород", информирует официальный сайт клуба из Владивостока. Матч начнётся в 10:00 по московскому времени.
фото: официальный сайт ФК "Луч"
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