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Николай Савичев: была тяжелая игра, и такие у нас еще будут

Главный тренер "Торпедо" Николай Савичев прокомментировал победу в матче против "Краснодара-2" (2:1) в 13-м туре ФНЛ.

- В первом тайме, говоря футбольным языком, шла борьба за инициативу, мы пытались играть и флангами, и через середину, находить свободные зоны. Получился энергозатратный тайм, и, возможно, по этой причине нам и не хватило сил на второй. Но мы все равно достигли преимущества, забили мяч, воспользовавшись единственным моментом. Второй тайм получился скомканным, ведя в счете, нужно было ускорить игру, взять под свой контроль. Мы позволили сопернику вернуться в игру, и гости также использовали свой момент. Хорошо, что парни удержали преимущество. Была тяжелая игра, и такие у нас еще будут. Нам было важно взять три очка.

- У Кеняйкина была установка грузить во фланги? У него не очень это получалось, но он упорно продолжал это делать.

- Грузить – не совсем правильная формулировка. Нужно было быстрее переводить игру с одного фланга на другой. Да, у Леши не совсем получалось, но это момент, который наигрывается на тренировках.

- Сложилось впечатление, что команда вышла на матч немного расслабленной, с недооценкой соперника. Вам так не показалось?

- Перед игрой было определенное волнение, потому что матч, который мы провели с "Химками", забрал у нас много эмоций. Но всю неделю мы готовились к "Краснодару-2", не скажу, что недооценили соперника, просто наши оппоненты – молодая и амбициозная команда – мешали нам играть в футбол. Хотя эпизодически у нас все же получалось это делать.

ФНЛ


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Теги: Савичем Торпедо
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