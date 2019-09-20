Анонс 14-го тура ФНЛ

14-ый тур стартовал с домашней победы СКА над «Енисеем». Остальная часть игр пройдет в субботу. Rusfootball.info анонсирует главные игры субботнего дня.
Симонян-Арена
В Армавире выразили желание назвать стадион в честь Никиты Симоняна. Инициативу поддержал уже Валерий Газзаев, но пока это дела будущего. Южане сыграли вничью в минувшем туре с «Чертаново», но по-прежнему находятся на границе с зоной вылета. В субботу на юг пожалует «Луч», который в этом сезоне показывает привлекательный футбол. Набрать три очка хозяевам осложнили жизнь парочка дисквалификаций, поэтому букмекерам придется попотеть, чтобы определить в этой встрече победителя.
Новый рулевой Авангарда
В Курске сменился главный тренер. Неудачный старт с Марата Исхакова разочаровал руководство. Теперь в Курске будет рулить Олег Василенко. Проверка для молодого тренера будет не из легких. «Нижний Новгород» наконец-то обрел свою игру и подкрепляет это отличными результатами, поэтому курянам придется весьма тяжело.
Проблемы «Томи»
В первой половине прошлого сезона «Томь» была безоговорочным фаворитом в лиге, как по игре, так и по результативным баллам. С тех пор изменился состав, начало выдалось удачным, но четыре последних матча ставят сомнения в притязаниях сибиряков на прямые путевки. Проблемы томичи доставляют лидерам, но до побед практически не доходит. Московскому «Торпедо» нужно просто грамотно сыграть, чтобы справиться с некогда грозным соперником.
Пятерочка Краснодара
Этот четверг надолго запомнится болельщикам «Краснодара». Пятерка в Швейцарии наверняка заставит задуматься тренерский штаб о том, чтобы что-то поменять в тренировочном и кадровом плане. Не исключено, что тренеры будут подтягивать молодых ребят. В усилении нуждается оборона, а где еще краснодарцам брать подкрепления, кроме как в дубле. Молодые футболисты будут выкладываться как никогда. А начинать уже нужно с выезда в Ростов к «Чайке».
Бал – Рот
Легендарное противостояние «Балтики» и «Ротора» всегда не оставляет равнодушным болельщиков. У команд большая история встреч, как в высшем дивизионе, так и в первой лиге. Кроме того, вывеска привлекает внимание из-за сокращения названия команд редакторами трансляций, что в последнее время исправили из-за обилия шуток в футбольных пабликах. В этом сезоне «Балтика» испытывала сложности на старте, но доверие к Евгению Калешину приносит плоды. Футболисты стали показывать хороший футбол и много забивают. Пострадал недавно «Енисей». Юрий Газзаев приравнял угловые «Балтики» к пенальти. Будет интересно, как с этим будет справляться третья команда лиги.
14-й тур ФНЛ
Анонс 14-го тура ФНЛ
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