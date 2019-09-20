» » Анонс 14-го тура ФНЛ

Анонс 14-го тура ФНЛ

14-ый тур стартовал с домашней победы СКА над «Енисеем». Остальная часть игр пройдет в субботу. Rusfootball.info анонсирует главные игры субботнего дня.










Симонян-Арена

В Армавире выразили желание назвать стадион в честь Никиты Симоняна. Инициативу поддержал уже Валерий Газзаев, но пока это дела будущего. Южане сыграли вничью в минувшем туре с «Чертаново», но по-прежнему находятся на границе с зоной вылета. В субботу на юг пожалует «Луч», который в этом сезоне показывает привлекательный футбол. Набрать три очка хозяевам осложнили жизнь парочка дисквалификаций, поэтому букмекерам придется попотеть, чтобы определить в этой встрече победителя.

Новый рулевой Авангарда

В Курске сменился главный тренер. Неудачный старт с Марата Исхакова разочаровал руководство. Теперь в Курске будет рулить Олег Василенко. Проверка для молодого тренера будет не из легких. «Нижний Новгород» наконец-то обрел свою игру и подкрепляет это отличными результатами, поэтому курянам придется весьма тяжело.

Проблемы «Томи»

В первой половине прошлого сезона «Томь» была безоговорочным фаворитом в лиге, как по игре, так и по результативным баллам. С тех пор изменился состав, начало выдалось удачным, но четыре последних матча ставят сомнения в притязаниях сибиряков на прямые путевки. Проблемы томичи доставляют лидерам, но до побед практически не доходит. Московскому «Торпедо» нужно просто грамотно сыграть, чтобы справиться с некогда грозным соперником.

Пятерочка Краснодара

Этот четверг надолго запомнится болельщикам «Краснодара». Пятерка в Швейцарии наверняка заставит задуматься тренерский штаб о том, чтобы что-то поменять в тренировочном и кадровом плане. Не исключено, что тренеры будут подтягивать молодых ребят. В усилении нуждается оборона, а где еще краснодарцам брать подкрепления, кроме как в дубле. Молодые футболисты будут выкладываться как никогда. А начинать уже нужно с выезда в Ростов к «Чайке».

Бал – Рот

Легендарное противостояние «Балтики» и «Ротора» всегда не оставляет равнодушным болельщиков. У команд большая история встреч, как в высшем дивизионе, так и в первой лиге. Кроме того, вывеска привлекает внимание из-за сокращения названия команд редакторами трансляций, что в последнее время исправили из-за обилия шуток в футбольных пабликах. В этом сезоне «Балтика» испытывала сложности на старте, но доверие к Евгению Калешину приносит плоды. Футболисты стали показывать хороший футбол и много забивают. Пострадал недавно «Енисей». Юрий Газзаев приравнял угловые «Балтики» к пенальти. Будет интересно, как с этим будет справляться третья команда лиги.

14-й тур ФНЛ



Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Автор:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

"Ростов" - о матче с "Динамо": пришла пора выяснить, кто же живёт на дне океана
Эрнесто Вальверде: надеемся, Месси наберёт форму и принесёт "Барселоне" результаты
Александр Медведев: бессмысленно оспаривать решение по Кокорину, не хотим распрей
Сергей Юран - о Кононове: если приходишь как пиджак, то ждать иного результата не стоит 7
Анонс 14-го тура ФНЛ
Хосеп Гвардиола: почему у нас должны появиться сомнения после одного поражения в АПЛ?
Александр Самедов признался, что не обсуждает игровые темы с бывшими партнерами по "Спартаку"
Михаил Вартапетов - о поражении "Спартака": ну как так??? Что еще нужно поменять? 2
Вячеслав Караваев: понимаю, что ждет от меня Семак в "Зените"
"Саутгемптон" потерпел поражение от "Борнмута"
Роман Павлюченко: с такими футболистами при всем уважении "Спартак" не может решать большие задачи
Рауль Рианчо заявил, что готов вернуться в "Спартак": не знаю, доверяют ли игроки Кононову
Максим Калиниченко: игра, в которую сейчас играет "Спартак", называется "нефутбол"
Алекс Крал: "Спартак" проиграл несколько матчей, но у нас сильная команда 2
Геннадий Орлов: Кокорина проверили в "Зените" - здоровье в порядке 8
Алексей Маклаков: посадил бы игроков "Спартака" в музей и рожами тыкал их в дисплей 4
Ринат Дасаев: больно за "Спартак" 2
Михаил Ефремов: Кононову надо дать отдохнуть, вместо него назначить Шалимова 7
Андрей Чернышов: "Спартак" деградирует, я мог бы вернуть команду на лидирующие позиции 6
Юрий Гаврилов: поражение "Спартака" не удивило, но увольнение Кононова ничего не даст 3
Шамиль Газизов: если "Спартак" захочет пригласить Евсеева, препятствий не будет 7
Тина Канделаки обвинила РФС в советском подходе к делу Кокорина 10
Павел Мамаев может перейти в "Динамо" 18
Жозе Моуринью пока не готов вернуться к тренерской работе 2
Сергей Кирьяков - о Кокорине: такими игроками не разбрасываются, он еще сможет помочь сборной 8
"Краснодар" объявил о расторжении контракта с Мамаевым 30
Алексей Никитин: Шюррле? А что он сегодня показал? 3
Олег Кононов: готов работать до побед. Неожиданно, что я не смог дать результат в кратчайший срок 30
Емельянов: не очень люблю "Спартак". Там работают люди, которые некоторых раздражают, в том числе и меня 17
Вадим Евсеев ушел с пресс-конференции после вопроса о Вомбергаре 9
Все новости