Главный тренер "Енисея" Юрий Газзаев рассказал о проблемах своей команды, которая находится на последнем месте в таблице ФНЛ.
"У нашей команды есть лицо, но пока нет зубов. Я футболистам сказал совсем недавно про "Монако". Писали, что они совершили ошибку в приглашении Фабрегаса, что центральный защитник у них, который когда-то был чемпионом… Суть в том, что "вчера" и "сегодня" – это разные вещи. И когда такой пример появляется, я пытаюсь его до футболистов донести.
То, чего ты уже добился – это твой послужной список, за это тебя в мире футбола уважают, ты можешь этим гордиться. Но подтверждать свой высокий статус нужно сегодня. А как подтверждать? Если вы вместе объединились в команду, безусловно, вы должны и объем работы делать, и быть дисциплинированы, потому что мелочей нет.
В этот отрезок просто хочется дойти до перерыва, не отпустив никого вперед. Нужно понять, чем мы больны. Одно тянет другое. Плохой старт, плохая функциональная готовность, плохой результат. Вот вопрос психологии. Но профессионал должен жить в закрытом отсеке.
Нужно делать выводы и становиться крепче. Груз поражений не должен отягощать, и люди разумные должны это понимать. Тяжелое заболевание в один день не лечится, а болезнь, безусловно, имеет какие-то глубокие корни", - цитирует Газзаева официальный сайт ФНЛ.
Юрий Газзаев: у "Енисея" есть лицо, но пока нет зубов
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