Главный тренер "Факела" Сергей Оборин прокомментировал поражение от "Химок" (0:3) в домашнем матче 14-го тура ФНЛ.
"Я думаю, что "Химки" в целом и во многих компонентах сильнее нас. Возможно, именно поэтому у нас мяч упорно не шел в ворота даже в благоприятных ситуациях, а у них залетало все. Великолепный удар со штрафного отмечу и вообще Поляруса у соперника. Но сказать, что наши игроки не стремились выкладываться на поле, я не могу. Могли сыграть удачнее, но пока результат таков. Видимо, какой заслуживаем.
За счет чего можно мобилизовать футболистов и выбраться из зоны вылета? Рецепт всегда один и тот же: тренироваться, тренироваться и еще раз тренироваться. Отрабатывать то, что необходимо показывать на поле. Дополнительно мобилизовывать… Да у нас каждая игра сейчас принципиальная, все прекрасно понимают, в каком положении команда и как нужны очки в каждом матче", - цитирует Оборина официальный сайт ФНЛ.
Сергей Оборин: у "Факела" мяч упорно не шел в ворота
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