Защитник "Мордовии" Евгений Ятченко рассказал о финансовых проблемах клуба. По его словам, в саранской команде зарплату футболистам не платят уже почти полгода.
"Если честно, то все наши текущие результаты можно назвать закономерными. Поэтому мы находимся на том месте, где находимся.
У нас стоит задача в клубе, как я понял, сохранения прописки в ФНЛ. Тут ведь много зависит от тех финансовых проблем, которые сейчас есть у "Мордовии". Все футболисты переживают по этому поводу, поэтому и не могут полноценно сконцентрироваться на футболе, а из-за этого и страдают.
Нам уже пять месяцев денег не платят. До этого было то же самое. В прошлом году, правда, никогда долги по зарплате не доходили до пяти месяцев. Было три, четыре, но дольше не задерживали. У нас была надежда, что в этом сезоне все исправится, но ничего такого, как вы уже поняли, не происходит", — цитирует Ятченко News.ru.
"Мордовия" в 1/16 финала Кубка России сыграет с "Ростовом". Встреча пройдет сегодня, 25 сентября. Начало — в 18:30 по московскому времени.
В "Мордовии" пять месяцев не платят зарплату игрокам
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