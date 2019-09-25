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В "Мордовии" пять месяцев не платят зарплату игрокам

Защитник "Мордовии" Евгений Ятченко рассказал о финансовых проблемах клуба. По его словам, в саранской команде зарплату футболистам не платят уже почти полгода.

"Если честно, то все наши текущие результаты можно назвать закономерными. Поэтому мы находимся на том месте, где находимся.

У нас стоит задача в клубе, как я понял, сохранения прописки в ФНЛ. Тут ведь много зависит от тех финансовых проблем, которые сейчас есть у "Мордовии". Все футболисты переживают по этому поводу, поэтому и не могут полноценно сконцентрироваться на футболе, а из-за этого и страдают.

Нам уже пять месяцев денег не платят. До этого было то же самое. В прошлом году, правда, никогда долги по зарплате не доходили до пяти месяцев. Было три, четыре, но дольше не задерживали. У нас была надежда, что в этом сезоне все исправится, но ничего такого, как вы уже поняли, не происходит", — цитирует Ятченко News.ru.

"Мордовия" в 1/16 финала Кубка России сыграет с "Ростовом". Встреча пройдет сегодня, 25 сентября. Начало — в 18:30 по московскому времени.


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Теги: Мордовия ФНЛ
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