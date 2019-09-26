Тогда форвард вышел на замену и спустя две минуты забил в ворота "Ростова". Впоследствии, когда футболист так и не заиграл на высочайшем уровне, он столкнулся с жесткой критикой в свой адрес. Базелюка также обвиняли в звездной болезни.
"После дебюта голова вообще не закружилась. Многие говорили тогда, вот, Базелюк такой пафосный, с таким лицом ходит. Вот даже сейчас мы просто прогуливаемся, и ты можешь по моему лицу подумать, что я чем-то недоволен или я весь такой в порядке. Так многие думают. Один раз мне "напихали", что я и еще два известных нападающих (не буду говорить, кто, один из них блогер сейчас) считаем себя самыми крутыми. Хотя я так вообще никогда не думал. Откуда берутся эти слухи? Люди говорят моей жене: да Базелюк спился! А я ведь алкоголь ни разу в жизни не пробовал. Как люди могут обо мне такое рассказывать? Помню, после чемпионства с ЦСКА я у Жоры Щенникова купил машину за полтора миллиона рублей. Я эти деньги сам накопил, причем начал откладывать еще очень давно. Все сразу начали говорить: вот, у него такая крутая машина, все, он поплыл. Старшие "пихали": ты такой молодой, а уже такую тачку купил.
Березуцкие говорили: "Купил машину, играть теперь не надо, да?" А я ведь так не думал. Мне было вообще все равно — ну машина и машина. Что изменилось? Люди просто завидуют — у них в моем возрасте такого не было.
Может быть, надо было просто ходить, улыбаться, а я постоянно был хмурый, с такими огромными бровями, как у Брежнева. Все думают, что я вечно недовольный, что этот молодой совсем ***** [офигел]. Почему с таким видом хожу? Отец говорит — рожа у тебя такая. Как рожу свою сделаешь, потом жить не хочется. Если мне что-то не нравится, я не могу это скрывать. Если я ходил недовольный, то я был недоволен собой, злился из-за того, что не играю", — цитирует Базелюка Sports.ru.
Константин Базелюк: люди говорят моей жене: да он спился! А я алкоголь ни разу в жизни не пробовал
Нападающий "СКА-Хабаровска" Константин Базелюк вспомнил о том, как изменилось мнение о нем общественности вскоре после яркого дебюта за ЦСКА в 2013 году.
Фото: "Спорт-экспресс"
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