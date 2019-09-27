Алексей Сафонов: Бышовец привез в офис "Химок" свой облитый ковер — и химчистка за счет клуба

Футбольный агент Алексей Сафонов вспомнил историю о том, как известный тренер Анатолий Бышовец заставил чистить собственный ковер за клубный счет, когда работал в "Химках" на позиции вице-президента (2003-2004).

Фото: ФК "Локомотив"