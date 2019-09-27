Алексей Сафонов: Бышовец привез в офис "Химок" свой облитый ковер — и химчистка за счет клуба
Футбольный агент Алексей Сафонов вспомнил историю о том, как известный тренер Анатолий Бышовец заставил чистить собственный ковер за клубный счет, когда работал в "Химках" на позиции вице-президента (2003-2004).
Фото: ФК "Локомотив"
"День рождения Бышовца, собрались в его новогорском домике. Начальник команды Торубаров открывал шампанское — и пролил на ковер. Бышовец роняет: "Надо за счет клуба отстирать" — но никто и внимания не обратил. Думали, шутит. А на следующий день Анатолий Федорович приезжает в офис, из багажника "Мерседеса" ковер достает. Еле тащит, тяжелый. Но как-то допер: "Вы говорили, что химчистка за счет клуба..." Тут-то все и полегли", — рассказал Сафонов в интервью "Спорт-экспрессу".
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