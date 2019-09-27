"Текстильщик" внес в заявочный лист полузащитника Владислава Сиротова, последним клубом которого был "Заглембе" из Польши.
Согласно регламенту свободные агенты могут трудоустраиваться в течение 30 календарных дней после закрытия трансферного окна. Новобранец ивановской команды будет выступать под 37-м номером, информирует официальный сайт ФНЛ.
27-летний футболист долгое время находился в системе питерского "Зенита", однако за основной состав не играл. В 2013 году перешел в "Тосно". Затем выступал за "Знамя Труда", "Шинник" и "Зенит-2".
Полузащитник Владислав Сиротов будет выступать в "Текстильщике"
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