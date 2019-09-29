"Шинник" обыграл "Спартак-2" в матче 15-го тура первенства ФНЛ.
ФНЛ
15 тур
Голы: Олейников, 3, Нимели, 8, Бакаев, 12, Покидышев, 28, Пухов, 77
Шинник: Антипин, Первушин, Щербаков, Покидышев, Самойлов (Эктов, 56), Алейников, Дроздов, Кожемякин, Олейников (Пухов, 74), Самодин (Пугин, 67 (Визнович, 71)), Низамутдинов (Зинков, 90)
Спартак-2: Акмурзин, Маслов, Баду (Маркитесов, 63), Сазонов, Воропаев, Петрунин, Бакаев (Васильев, 79), Бакалюк, Игнатов, Нимели (Тиуб, 85), Руденко
Предупреждения: Петрунин, 35, Игнатов, 85, Дроздов, 90+3
"Спартак-2" проиграл "Шиннику" со счетом 2:3
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