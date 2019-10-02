Главным героем тура стал полузащитник волгоградцев Денис Ткачук, сделавший хет-трик. При этом его первые два гола уместились в неполные четыре минуты. Две голевых передачи сделал еще один хавбек "Ротора" Мухаммад Султонов.
Нельзя не отметить и Адлана Кацаева из "СКА-Хабаровска", который в той же игре вышел на замену и сделал дубль. Он и полузащитник "Нефтехимика" Денис Макаров попали в сборную тура по версии ФНЛ в пятый раз в 15 турах.
В третий раз в сезоне попадает в сборную тура Ильнур Альшин из "Балтики". В 15-м туре он забил победный мяч в гостевой игре с "Химками", сообщает официальный сайт ФНЛ.
В символическую сборную 15-го тура ФНЛ вошли три футболиста "Ротора"
В символическую сборную 15-го тура Олимп-Первенства ФНЛ вошло сразу три футболиста "Ротора".
Фото: официальный сайт ФНЛ
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