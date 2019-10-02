Директор по коммуникациям Российского футбольного союза (РФС) Кирилл Мельников сообщил о приостановлении действия сертификата стадиона "КАМАЗ" в городе Набережные Челны.
Местный клуб "КАМАЗ" сможет выступать на домашнем стадионе после того, как устранит все нарушения.
«"В связи с невыполнением требований комиссии РФС по сертификации стадионов и обеспечению безопасности зрителей, было принято решение приостановить действие сертификата у стадиона "КАМАЗ". Клуб не сможет играть на нем до устранения нарушений", - цитирует Мельникова Sport24.
"КАМАЗ" не сможет играть на домашнем стадионе, пока не устранит нарушения
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»