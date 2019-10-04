"Ахмат" обыграл "Уфу" в молодежном первенстве

В матче 12-го тура молодежного первенства "Ахмат" в гостях обыграл "Уфу" со счетом 5:1.



Молодежное первенство



12 тур



Гол: Комендантов, 70 - Садулаев, 17, Хакиев, 26, Абзаев, 55, Садулаев, 61 (пен.), 75



Уфа: Саитгареев, Шудров, Гильманшин, Елисеев, Власов, Подгорнов, Белоусов, Машко, Андреев, Гарифуллин, Коновалов



Ахмат: Бунхоев, Адамов, Денилханов, Кармаев, Джакуев, Мацуев, Мосейчук, Садулаев, Хакиев, Чунчуров, Абзаев