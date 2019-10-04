В матче 12-го тура молодежного первенства "Ахмат" в гостях обыграл "Уфу" со счетом 5:1.
Молодежное первенство
12 тур
Гол: Комендантов, 70 - Садулаев, 17, Хакиев, 26, Абзаев, 55, Садулаев, 61 (пен.), 75
Уфа: Саитгареев, Шудров, Гильманшин, Елисеев, Власов, Подгорнов, Белоусов, Машко, Андреев, Гарифуллин, Коновалов
Ахмат: Бунхоев, Адамов, Денилханов, Кармаев, Джакуев, Мацуев, Мосейчук, Садулаев, Хакиев, Чунчуров, Абзаев
"Ахмат" обыграл "Уфу" в молодежном первенстве
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