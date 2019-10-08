ФНЛ объявила символическую сборную по итогам 16-го тура

В символическую сборную 16-го тура Олимп-ФНЛ вошли футболисты девяти команд лиги – по два игрока из «Торпедо» и @FCEnisey. pic.twitter.com/QDuesoLttx— ФНЛ (@FNLeague) October 8, 2019
Сборная тура выглядит следующим образом: Андрей Голубев ("Нефтехимик") — Константин Савичев ("Енисей"), Владимир Бартасевич ("Чертаново"), Илья Самошников ("Торпедо") — Рамазан Гаджимурадов ("СКА-Хабаровск"), Александр Рязанцев ("Торпедо"), Александр Ломакин ("Енисей"), Михаил Земсков ("Авангард"), Артем Полярус ("Химки") — Аллеф ("Балтика"), Александр Руденко ("Спартак-2").