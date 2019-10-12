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"Торпедо" рассматривает варианты проведения матчей в Москве и Химках

"Торпедо" рассматривает возможность проведения домашних матчей ФНЛ в весенней части сезона в Химках. Об этом ТАСС рассказала президент столичного клуба Елена Еленцева.

"У нас все по плану, мы доигрываем часть сезона, в следующем году начнется реконструкция. Пока наметки такие, что вторую часть проведем на одном из полей в спортивном городке "Лужников", но все может измениться. Рассматриваем еще варианты в Москве, но играть на "Открытие-Арене", наверное, для нас будет сложновато. На стадионах "Динамо" и "Локомотива" мы точно играть не будем, возможно, Химки", - рассказала Еленцева.


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Теги: Торпедо
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