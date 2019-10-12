Капитан "Торпедо" Сергей Шустиков прокомментировал инцидент с поломкой автобуса перед матчем 17-го тура ФНЛ со "Спартаком".
"Так вышло, что автобус не приехал. Мы увидели две машины каршеринга, решили, что сядем на них и вызовем такси для остальных ребят. Я был за рулём одной машины, со мной были Кеняйкин, Калугин, полная машина, в общем. Особенная ответственность? Да нет, я же не первый раз за руль сел", - цитирует Шустикова "Чемпионат".
Шустиков - о поломке автобуса: сел за руль одного авто, машина была полная
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