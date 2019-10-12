» » Президент "Торпедо": было нервно, но я сегодня очень рада, нет слов

Президент "Торпедо": было нервно, но я сегодня очень рада, нет слов

"Торпедо" добивается успехов в первенстве ФНЛ благодаря единству и сплоченности коллектива. Об этом рассказала президент клуба Елена Еленцева.

"Было нервно, но я сегодня очень рада, нет слов. Мы добиваемся успехов за счет того, что у нас действительно команда, все едины, объединены одной целью. У всех настрой на победу - это работа команды, тренерского штаба и всех остальных. Поддержка болельщиков была шикарной, эмоции переполняют.

Способны ли мы побороться с главной командой "Спартака", не знаю. Пока я не хочу отвечать на этот вопрос, боюсь что-либо загадывать", - цитирует Еленцеву ТАСС.


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Теги: Торпедо
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