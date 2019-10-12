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Шустиков: матч со "Спартаком-2" прошел в семейной обстановке

Защитник московского "Торпедо" Сергей Шустиков прокомментировал результат матча 17-го тура Футбольной национальной лиги со "Спартаком-2" (3:2).

"Спартак-2" — очень хорошая команда, которая очень классно обращается с мячом, действует индивидуально, и хорошо играет стеночками. Ещё, конечно, плюс, что играли на стадионе "Открытие Арена", дополнительные эмоции. Поскольку болельщики дружат, неплохую перекличку между собой вели. Поэтому матч получился хороший, праздничный, в семейной обстановке. Хорошо, что в конце мы смогли дожать и выиграть", - цитирует Шустикова "Чемпионат".


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Теги: Шустиков Торпедо Спартак-2
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