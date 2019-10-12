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Дм. Черышев: "Ротор" был настырнее в концовке

Главный тренер "Нижнего Новгорода" Дмитрий Черышев прокомментировал поражение от "Ротора" (1:2) в 17-м туре ФНЛ.

"Соперника – с победой. Мы старались отвечать на атаки волгоградцев своими атаками. В первом тайме было много моментов. Во втором - подсели физически, потому что из-за травм и дисквалификаций скамейка у нас очень короткая. Грамотно оборонялись, но на 95-й минуте допустили индивидуальные ошибки, приведшие ко второму пропущенному голу. Соперник был настырнее в концовке, а нам пришлось сделать ряд замен. Игнатович и Палиенко выполнили большой объем работы. В добавленное ко второму тайму время был шанс вырвать победу у молодого Шилова, но он пробил неточно. А на последней минуте хозяева наказали нас за ошибку в обороне", - цитирует тренера официальный сайт ФНЛ.


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Теги: Черышев Дмитрий Нижний Новгород Ротор
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