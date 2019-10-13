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Игнашевич — о заявлении фанатов "Торпедо": в ЦСКА тоже высказывали претензии

Главный тренер московского "Торпедо" Сергей Игнашевич рассказал, как относится к претензиям со стороны болельщиков клуба.

"Привык к разного рода акциям. В истории ЦСКА и сборной были разные периоды. Бывало, что нас уничтожали после ЧЕ или после ЧМ. Вспомните, что здесь происходило во время ЧМ в Японии. Попробуйте оказаться в шкуре футболиста, который приезжает, а тут пол-Москвы горит. Или после вылета с Евро, в 2012-м и 2016-м.

В ЦСКА тоже такое было. Приезжали на базу в Ватутинки, выясняли отношения. Высказывали нам претензии. Нормально ли это? Наверное, это должно происходить в немножко другой форме", — сказал Игнашевич в интервью "Чемпионату".

"Торпедо" после 17 туров набрало 43 очка и единолично возглавляет турнирную таблицу Футбольной национальной лиги.


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Теги: Игнашевич Торпедо ЦСКА
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