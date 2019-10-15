Новым главным тренером "Нижнего Новгорода" станет Роберт Евдокимов. Как сообщает "Комсомольская правда", на этом посту он сменит Дмитрия Черышева, который будет отправлен в отставку 16 октября.
Причина будущего ухода Черышева — неудовлетворительные результаты нижегородской команды. После 17 туров, сыгранных в ФНЛ, нижегородцы набрали 21 очко и занимают 11-е место в таблице. От 4-го места, дающего право сыграть в переходных матчах за место в РПЛ, команда отстает на 8 очков.
50-летний Черышев возглавил "Нижний Новгород" летом 2018 года. В сезоне-2018/19 нижегородцы под его руководством финишировали на 4-м месте в ФНЛ, а в переходных матчах по сумме двух игр уступили самарским "Крыльям Советов" (1:3, 1:0).
49-летний Евдокимов за свою карьеру тренировал российские КАМАЗ, "АЛнас", "Союз-Газпром", "Оренбург" и "Ротор", а также казахстанский "Тобол".
"Нижний Новгород" отправит Черышева в отставку, новым тренером может стать Евдокимов
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