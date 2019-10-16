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Кашаев: в ПФЛ много борьбы, ужасные стадионы и отвратительное судейство

Полузащитник красногорского "Зоркого" и один из лучших бомбардиров зоны "Центр" в ПФЛ Никита Кашаев рассказал о своих впечатлениях от выступления в третьем по силе российской дивизионе.

— Три главных принципа ПФЛ?

— Много борьбы. Ужасные стадионы. Отвратительное судейство.

— Круто! Давай подробно. Борьба — из-за недостатка мастерства?

— Да, проще где-то грубо сыграть, схватить и дернуть тебя, чем чисто мяч отобрать. И что бьются за свои премиальные, стараются не упустить денежки.

— Плохие стадионы?

— Ужасные поля, особенно в провинции. В зоне "Центр" худшее — в Новомосковске. Убогие душевые, жуткие туалеты. Тараканы бегают. Ужасно! И чем дальше от Москвы, тем хуже. Может, им "Арсенал" поможет, они же официально фарм-клуб теперь, какую-то копеечку вложат в их стадион. Разве что газон вроде неплохой… Обычно во Второй лиге поля тоже плохие. А лучшее? Наверное, в Москве на Преображенке. Где "Арарат" и "Велес" играют. Тем более там новый газон. Мы там как раз играли против "Арарата", когда они еще ставили перед собой высокие задачи, и "убрали" их 3:2. И там как раз было ужасное судейство.

— Так-так?

— Многие поймут, про что я говорю. Судят очень плохо. Много закулисных игр. Это все.

"Собеседник"


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Теги: Кашаев
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