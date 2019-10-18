Минимум месяц пропустит из-за травмы защитник "Текстильщика" Кирилл Сараев. В матче 17-го тура с "Лучом" на 8-ой минуте он получил травму и покинул поле.
"Окончательный диагноз звучит страшновато, конечно: "Оскольчатый перелом локтевой кости правой руки со смещением, вывих лучевой кости". Но врачи сделали операцию, вставили спицу, наложили гипс, все в порядке. Чувствую себя нормально. Конечно, жаль, что все так сложилось, но это футбол, так бывает. Сказали, что лечение должно занять порядка месяца. Ну, а потом восстановление – и надеюсь, что еще поиграю и принесу помощь команде", – приводит слова футболиста официальный сайт ФНЛ.
В нынешнем сезоне 22-летний футболист провел на поле 8 матчей и забил 1 гол.
Защитник "Текстильщика" Сараев получил травму в матче с "Лучом"
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