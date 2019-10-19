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"СКА-Хабаровск" и "Томь" сыграли вничью

В матче 18-го тура Футбольной национальной лиги "СКА-Хабаровск" принимал "Томь". Встреча состоялась на стадионе имени Владимира Ленина в Хабаровске и завершилась вничью со счётом 1:1.

Уже на 6-й минуте счёт открыл нападающий "СКА-Хабаровска" Илья Кузьмичёв. На 29-й минуте полузащитник "Томи" Максим Казанков отправил в ворота хабаровского клуба ответный мяч. Во втором тайме, на 54-й минуте, главный арбитр встречи показал вторую жёлтую карточку защитнику "СКА-Хабаровска" Евгению Шлякову, после чего хозяева остались в меньшинстве.

ФНЛ

18 тур

"СКА-Хабаровск" - "Томь" - 1:1


Голы: Кузьмичёв, 6, Казанков, 29

СКА-Хабаровск: Обухов, Шляков, Матвийчук, Зайцев, Суслов, Оанча (Сато, 46), Гаджимурадов, Камилов, Малеев, Кузьмичёв (Эльмурзаев, 58), Брагин (Базелюк, 46)

Томь: Вавилин, Каленкович, Горбатюк (Шумских, 9), Каккоев, Эдиев, Пенчиков, Казанков (Мануйлов, 67), Сасин (Плетнёв, 59), Калинский, Шалаев, Тлупов

Предупреждения: Шляков, 30, Брагин, 32, Зайцев, 40, Сасин, 52, Шляков, 54, Плетнёв, 61, Каленкович, 62, Эдиев, 65

Удаления: Шляков, 54


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Теги: ФНЛ СКА-Хабаровск Томь
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