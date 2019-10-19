Директор "Чертаново" Николай Ларин поделился мнением о шансах клуба на выход в РПЛ.
"Нам намного тяжелее, потому что у нас помимо того, что самая молодая команда, у нас еще и много ребят уезжают в различные сборные, матчи здесь не переносятся. Посмотрим, мы от игры к игре идем. У нас бывают спады и подъемы, команда, быть может, не очень стабильна. Никаких особых задач мы не ставим, но если попадем в четверку, это будет отличный результат", - цитирует Ларина ТАСС.
Ларин: нам намного тяжелее, у нас еще много ребят уезжают в различные сборные
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