Бывший главный тренер "Спартака" Дмитрий Аленичев поделился мнением о своем будущем.
"Приоритет — разумеется, Россия, РПЛ. Я прошел все тренерские ступени, начиная с КФК, 8 лет — не такой уж маленький стаж. Опыт позволяет оценить, за какую работу стоит браться, а куда лучше даже не смотреть. В ПФЛ я, конечно, не пойду, но не вижу ничего зазорного в том, чтобы, например, поработать с командой первого дивизиона, у которой есть задачи и возможности. К таким вариантам готов", - цитирует Аленичева "Матч ТВ".
Аленичев: В ПФЛ я, конечно, не пойду, но не вижу ничего зазорного в том, чтобы поработать в ФНЛ
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»