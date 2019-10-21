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Генеральный директор "Ротора": бюджет клуба — чуть больше 300 млн рублей

Генеральный директор волгоградского "Ротора" Андрей Рекечинский рассказал о нынешней финансовой ситуации в клубе. По словам Рекечинского, все старое имущество "Ротора" принадлежит бывшему президенту клуба Владимиру Горюнову. "Ротор" на данный момент выступает в ФНЛ.

— Какой бюджет у "Ротора"?

— Чуть больше 300 миллионов рублей.

В конце года стадион должны передать администрации Волгоградской области.

— Сколько платите за аренду?

— За матч 2?360?000 рублей. Если мы знаем, что на стадион придет меньше 15 тысяч, то мы экономим деньги на охране, потому что не открываем верхний ярус. Это сокращает наши растраты.

— Вы в клубе четвертый год. Что вам досталось от предыдущей истории клуба? База принадлежит Владимиру Горюнову, старый стадион — тоже. Герб тоже принадлежал ему.

— Ничего. У нас был стадион "Трактор", автобус, какая-то техника и пару машин.

— А это законно, что у Горюнова осталась в собственности база, герб?

— Был развал в стране. Государственное резко стало частным. Так же и с гербом. Проходили лицензирование, нарисовали быстренько герб просто для заявки. А получилось, что проиграли под этой эмблемой два года. Понимаю негодование болельщиков, которые ждали старый герб, который нарисовал один из фанатов Сергей Хохлов.

— Когда у "Ротора" появится своя база?

— В данный момент проездили половину области, ищем место, которое всем нравилось бы. Ищем закрытый угол, не так просто найти участок земли, где удобно можно построить базу.

На счет Горюнова. Знаю, что он говорил, что его база для детей — приходите, занимайтесь. Но факты есть факты. Можно арендовать у него поля. Летом мы иногда так делаем. На этом все заканчивается.

— "Ротор" бьет рекорды посещаемости. Это работа клуба или нет?

— Мы на пятом месте по посещаемости в России. Люди помнят тот самый "Ротор", люди хотят получать эти эмоции вновь, — сказал Рекечинский в передаче "КраСава" на YouTube.


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Теги: Ротор ФНЛ
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