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"Спартак-2" разгромил "Факел", Нимели и С. Бакаев забили по три гола

"Спартак-2" одержал убедительную победу в матче 19-го тура ФНЛ с "Факелом" - 7:2.

ФНЛ

19 тур

Голы: Нимели, 5, Бакаев, 6, Нимели, 15, 25, Бакаев, 36, Корян, 45 (пен.), Бакаев, 64, Мазуров, 77, Глушенков, 80

Спартак-2: Акмурзин, Петрунин, Миронов (Сазонов, 46), Баду, Воропаев, Маслов, Глушенков, Бакаев (Тиуб, 65), Бакалюк (Васильев, 46), Маркитесов (Володкин, 69), Нимели (Самбу, 55)

Факел: Ермаков, Микушин, Лихачёв, Красильниченко, Соловьёв (Неплюев, 83), Гладышев, Косянчук, Дмитриев (Мазуров, 62), Букия, Хлебородов (Рябокобыленко, 46), Корян (Верулидзе, 46)

Предупреждения: Корян, 27, Соловьёв, 29, Рябокобыленко, 90+1
Теги: Спартак-2 Факел ФНЛ


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Теги: Спартак-2 Факел
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