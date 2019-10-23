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"Химки" вырвали победу у "Армавира"

"Химки" дома в матче очередного тура ФНЛ на последних минутах игры вырвали победу у "Армавира" - 1:0.

В другом матче "Балтика" в Ярославле нанесла поражение местному "Шиннику" - 2:0.

ФНЛ

19 тур

Гол: Скворцов, 90+5

Химки: Генералов, Филин, Данилкин, Почивалин, Тихий, Корян (Смирнов, 59), Трошечкин, Кухарчук (Дядюн, 53), Мендель, Алиев (Каменщиков, 58 (Умаев, 77)), Конате (Скворцов, 46)

Армавир: Матюша, Кутин (Мирошниченко, 62), Васильев, Тучевич, Хайруллов, Поляков (Гафар, 90+3), Падерин, Клопков, Переверзев, Думбия (Гурфов, 46), Калмыков

Предупреждения: Думбия, 13, Алиев, 52, Дядюн, 55, Хайруллов, 69

ФНЛ

19 тур

Гол: Альшин, 28, Казаев, 50

Шинник: Яшин, Первушин, Стешин (Гонгапшев, 84), Покидышев (Щербаков, 46), Самойлов (Эктов, 59), Зинков (Пухов, 68), Дроздов, Кожемякин, Олейников (Мацхарашвили, 70), Самодин, Низамутдинов

Балтика: Бориско, Плопа (Мешчанинов, 56), Тишкин, Кузьмин (Глушков, 77), Казаев, Альшин (Жиронкин, 87), Кашчелан, Дудиев, Макарчук, Шаваев, Маркин (Аллеф, 71)


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Теги: Химки Армавир
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