"Химки" вырвали победу у "Армавира"

"Химки" дома в матче очередного тура ФНЛ на последних минутах игры вырвали победу у "Армавира" - 1:0.



В другом матче "Балтика" в Ярославле нанесла поражение местному "Шиннику" - 2:0.



ФНЛ



19 тур



Гол: Скворцов, 90+5



Химки: Генералов, Филин, Данилкин, Почивалин, Тихий, Корян (Смирнов, 59), Трошечкин, Кухарчук (Дядюн, 53), Мендель, Алиев (Каменщиков, 58 (Умаев, 77)), Конате (Скворцов, 46)



Армавир: Матюша, Кутин (Мирошниченко, 62), Васильев, Тучевич, Хайруллов, Поляков (Гафар, 90+3), Падерин, Клопков, Переверзев, Думбия (Гурфов, 46), Калмыков



Предупреждения: Думбия, 13, Алиев, 52, Дядюн, 55, Хайруллов, 69



ФНЛ



19 тур



Гол: Альшин, 28, Казаев, 50



Шинник: Яшин, Первушин, Стешин (Гонгапшев, 84), Покидышев (Щербаков, 46), Самойлов (Эктов, 59), Зинков (Пухов, 68), Дроздов, Кожемякин, Олейников (Мацхарашвили, 70), Самодин, Низамутдинов



Балтика: Бориско, Плопа (Мешчанинов, 56), Тишкин, Кузьмин (Глушков, 77), Казаев, Альшин (Жиронкин, 87), Кашчелан, Дудиев, Макарчук, Шаваев, Маркин (Аллеф, 71)