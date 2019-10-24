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Гендиректор "Химок": тренерский штаб разберется со всеми трудностями

Генеральный директор "Химок" Василий Иванов после победы над "Армавиром" в 19-м туре ФНЛ (1:0) поделился мнением о состоянии команды. В последней встрече подмосковный клуб забил гол на 95-й минуте с пенальти.

"Нервов действительно ушло очень много. Игра получилась тяжелая, "Армавир" очень хорошая команда, которая не собиралась нам отдавать очки. Мы не смогли показать свой футбол, но моментов, как вы заметили, было создано море. Реализация немножко подвела, но мы заслуженно победили — судья назначил чистый пенальти.

Низкий процент реализации? Да ничего страшного, это футбол. Надо и такие матчи уметь выигрывать. Уверен, что данная встреча даст команде больше сил, больше эмоций. Все будет нормально.

У нас обойма оптимальная, точно не маленькая. Бывают какие-то спады, тяжело весь сезон пройти в одном темпе. Такое случается у всех команд, поверьте. Думаю, что эту ситуацию мы быстро преодолеем.

Андрей Викторович (Талалаев, — прим.) сам знает, как взбодрить ребят (улыбается). Поэтому мне не надо туда лезть. Думаю, что они разберутся со всеми трудностями без руководства", — приводит слова Иванова news.ru.

"Химки" после 19 матчей занимают второе место в турнирной таблице ФНЛ и набрали 40 очков. Команда Андрея Талалаева отстает от "Торпедо" на 6 очков.


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Теги: Химки ФНЛ Иванов
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