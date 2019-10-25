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"Факел" назначил встречу с болельщиками в связи с неудачными результатами

"Факел" объявил о предстоящей встрече с болельщиками в связи с неудачными результатами команды в этом сезоне. После 19 туров воронежцы занимают в турнирной таблице ФНЛ последнее место, набрав лишь 12 очков.

"В свете последних событий и результатов команды в ФНЛ руководящий состав "Факела" принял решение встретиться с неравнодушными болельщиками клуба.

29 октября футбольный клуб "Факел" в полном составе предстанет перед своими болельщиками. Футболисты и руководство клуба готовы выслушать мнение и ответить на вопросы болельщиков на встрече, которая состоится во вторник в конференц-зале воронежского стадиона "Чайка" (ул. Краснознаменная, д. 101), начало встречи — в 19:30.

Ждем всех желающих, кто хочет высказаться о сложившейся ситуации и задать вопросы представителям клуба.

Обращаем внимание всех желающих посетить мероприятие на то, что лица в состоянии алкогольного или наркотического опьянения на встречу допущены не будут", — написано на официальном сайте "Факела".


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Теги: Факел
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