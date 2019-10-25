Партнер Футбольной Национальной Лиги InStat TV стал лауреатом премии Football Business Awards, получив первое место в номинации «Лучший футбольный кейс коммуникационного, маркетингового, digitalагентства» за организацию трансляций матчей Олимп-Первенства ФНЛ, сообщает сайт лиги.
Независимая премия в области футбольного бизнеса вручалась в рамках международной конференции «Футбольный Бизнес», которая прошла 24 октября в Москве и собрала более 500 участников и более 40 спикеров. На конференции были представлены различные примеры эффективного управления футбольными проектами и их успешного продвижения.
InStat TV получил премию Football Business Awards за трансляции ФНЛ
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