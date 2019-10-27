Футболисты "Чертаново" обыграли "Енисей" (2:0) в рамках 20-го тура первенства Футбольной национальной лиги.
ФНЛ
20 тур
Голы: Витюгов, 18, Редькович, 45
Енисей: Филиппов, Бугаев, Клещенко, Рожков, Киреев (Ужгин, 76), Савичев, Хубулов (Комков, 56), Раздорских (Саркисов, 76), Харитонов (Ломакин, 46), Ланин, Долгов (Делькин, 59)
Чертаново: Ломаев, Солдатенков, Бартасевич, Редькович, Горшков (Камышев, 79), Завезён, Великородный (Цыпченко, 68), Витюгов, Ежов (Герчиков, 25), Пруцев (Рудковский, 81), Сарвели (Канищев, 83)
Предупреждения: Бартасевич, 32, Завезён, 60, Витюгов, 87
"Чертаново" обыграло "Енисей" в 20-м туре первенства ФНЛ
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