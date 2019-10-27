В матче 20-го тура первенства ФНЛ "Ротор" одержал победу над "Текстильщиком" - 1:0.
ФНЛ
20 тур
Голы: Саная, 16
Текстильщик: Смирнов, Фомин, Шилов, Радченко (Юрченко, 74), Сиротов (Макушкин, 82), Горюшкин, Попов (Гайдуков, 71), Мухаметзянов (Солодков, 83), Батов (Щаницин, 87), Сидоров, Радченко
Ротор: Нестеренко, Байрыев, Удалый, Ненахов, Ткачук, Алейник (Фатуллаев, 67), Султонов, Попов (Пискунов, 69), Песегов, Муллин (Горбунов, 46), Саная (Евсеев, 64)
Предупреждения: Сидоров, 24, 28, Саная, 56
Удаления: Сидоров, 28
"Ротор" одержал победу над "Текстильщиком"
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