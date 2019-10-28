На пост главного тренера "Ротора" в случае отставки Игоря Меньшикова претендуют сразу пять тренеров. Об этом сообщает "Чемпионат". Три фамилии уже известны.
Среди кандидатов на работу с волгоградским клубом значатся экс-тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев, Роман Пилипчук, известный в России по работе в "Спартаке" и Дмитрий Хохлов, ушедший в отставку по ходу сезона из московского "Динамо".
"Ротор" набрал 41 очко в 20 матчах ФНЛ и занимает 3-е место, претендуя на повышение в классе.
Аленичев, Пилипчук и Хохлов — претенденты на пост главного тренера "Ротора"
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»