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Глава комитета спорта Волгограда: Аленичев в "Роторе"? "Матч ТВ" придумывает

Председатель комитета спорта и физической культуры Волгоградской области Александр Глинянов прокомментировал информацию, что "Ротор" может возглавить Дмитрий Аленичев:

- Вы знаете, наверное, эти источники – люди, которым скучно или хотят, чтобы их не забывали. Это их право что-то выдумывать.

У нас задачи в этом плане другие — обеспечивать развитие видов спорта, в частности, футбола и "Ротора". Мы движемся поступательными шагами.

Как мы можем что-то комментировать, если кто-то где-то что-то сказал. На каждый роток не накинешь платок. Хочется им комментировать — пусть комментируют.

Поймите, я узнал о якобы отставке от вас, как я это могу комментировать? Такие вещи я не читаю, потому что есть официальные источники, серьезные медиаресурсы.

Нужно спросить "Матч ТВ", откуда он все это взял. Он же не входит в холдинг. Они берут откуда-то и придумывают, а мы почему-то должны комментировать. Лучше их спросить, где они взяли такую информацию. Я впервые об этом слышу, - приводит слова Глинянова V1.ru


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Теги: Аленичев Ротор
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