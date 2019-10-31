Старший тренер московского "Торпедо" Сергей Игнашевич выступил на пресс-конференции после победы над "Балтикой" в матче 1/8 финала Кубка России, сообщается на официальном сайте "автозаводцев".
Черно-белые на стадионе имени Эдуарда Стрельцова обыграли калининградскую команду со счетом 1:0. Единственный мяч на 53-й минуте забил Иван Сергеев.
— Мы очень довольны тем, что вышли в четвертьфинал. И ребята, и болельщики сейчас счастливы. Это главный итог сегодняшнего дня.
— Несколько дней назад вы уже играли с "Балтикой". Вам удалось использовать слабые стороны соперника?
— Конечно, мы сделали выводы после той встречи. Также мы увидели, как "Балтика" перестроила свой футбол под нашу команду и нашу игру, потому что три дня назад преимущество осталось за "Балтикой". Мы внесли небольшие коррективы в свои действия, и наш план сработал.
— Реально ли "Торпедо" в нынешнем составе завоевать трофей?
— Мы об этом не думаем. Кубок России — такой турнир, где каждый может обыграть каждого, тем более в нашей сетке. Абсолютно у всех команд одинаковые шансы дойти до финала.
— Ваша приоритетная задача — взять Кубок или занять место повыше в первенстве ФНЛ?
— Мы решаем сразу две задачи. Если бы участвовали в трех турнирах, решали бы три.
— Перед клубом действительно стоит задача выйти в РПЛ, с учетом того, что владелец говорит, что ясности в этом вопросе нет?
— Если мы выйдем в РПЛ по спортивному принципу, то будем там играть.
Напомним, что "Торпедо" после 20 туров занимает первое место в таблице ФНЛ.
Игнашевич: если "Торпедо" выйдет в РПЛ по спортивному принципу, то будет там играть
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