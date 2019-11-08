"СКА-Хабаровск" вырвал победу в матче с "Чайкой"

ФНЛ
22 тур
"СКА-Хабаровск" – "Чайка" – 3:2
22 тур
"СКА-Хабаровск" – "Чайка" – 3:2
Голы: Брагин, 8, 43, 69 - Тумасян, 14, Галиакберов, 37
СКА-Хабаровск: Обухов, Шляков, Зайцев, Мищенко, Оанча, Квеквескири, Камилов, Никифоров, Сато, Брагин, Базелюк (Кузьмичев, 68)
Чайка: Киселёв, Васильев (Текучев, 55), Бычков, Галиакберов, Тумасян, Безденежных (Подбельцев, 50), Павленко (Машнев, 50), Карташов, Леонтьев, Белоус (Шайморданов, 49), Коротаев
Предупреждения: Квеквескири, 36. Шляков, 57, Оанча, 63, Машнев, 73.