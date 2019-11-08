"СКА-Хабаровск" вырвал победу в матче с "Чайкой"

"СКА-Хабаровск" выиграл у "Чайки" в матче 22-го тура первенства Футбольной национальной лиги. Игра в Хабаровске закончилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. В составе победителей хет-трик сделал Владислав Брагин. "СКА-Хабаровск" набрал 34 очка и поднялся в таблице на 6-е место. "Чайка" с 27 очками занимает 11-ю позицию.