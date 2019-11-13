В матче 23-го тура первенства ФНЛ "Чертаново" обыграло "Балтику" со счетом 2:1.
23 тур
Голы: Завезён, 23, 31, Шаваев, 36
Чертаново: Ломаев, Бартасевич, Солдатенков, Кондаков (Канищев, 79), Редькович, Завезён, Пруцев, Витюгов, Камышев, Ежов, Сарвели
Балтика: Латышонок, Мещанинов, Тишкин, Дудиев (Наилсон, 60), Кузьмин, Глушков (Казаев, 60), Альшин, Кашчелан, Макарчук (Маклаков, 59), Шаваев, Андраде
Предупреждения: Кузьмин, 12, Сарвели, 28, Ломаев, 33, Кашчелан, 40, Мещанинов, 51, Завезён, 56, Казаев, 69, 69, Альшин, 78
Удаления: Казаев, 69
"Чертаново" дома обыграло "Балтику" в матче первенства ФНЛ
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