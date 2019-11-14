"Чайка" вручила подарки детям с нарушенным зрением (видео)

"Чайка" провела очередное социальное мероприятие. Четвертый год подряд клуб из Ростовской области является партнером благотворительной акции "Спорт без границ".





Полузащитник команды Артем Коржунов посетил спортивный праздник для детей с нарушенным зрением, посвященный Международному Дню слепых. От футбольного клуба игрок вручил подарки участникам турнира - детям с ослабленным зрением и тотально слепым детям из школ-интернатов Ростова-на-Дону и Новочеркасска.