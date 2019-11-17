» » Президент ФНЛ: туман на матче "Авангарда"? Может, это камеры не так стоят?

Президент ФНЛ: туман на матче "Авангарда"? Может, это камеры не так стоят?

Президент Футбольной национальной лиги Игорь Ефремов поделился мнением о погодных условиях, в которых проходит матч 24-го тура "Авангард" - "Шинник" (2:2).

"Я же не нахожусь сейчас в Курске. Есть правила игры: решение принимает судья, который выходит на поле. Моё личное отношение? Зачем такие язвительные вопросы? Есть регламентирующие документы. Не первый раз матч проводится в тяжёлых условиях. Они везде иногда проводятся в таких условиях. Когда болельщики ничего не видят, матч прерывается. Я же не нахожусь сейчас в центре поля, не могу судить. Может, это камеры так стоят, поэтому создаётся такое впечатление. Если бы было невозможно играть, судья не начал бы встречу.

Сейчас включил картинку. На мой взгляд, это не форс-мажор, а нормальные условия. Туман сверху, но игроки друг друга абсолютно нормально видят. Это же не та ситуация, когда у нас был матч в Хабаровске при наводнении. Тогда условия были намного хуже, а туман, дождь и так далее — обычное дело, иногда случается", - цитирует Ефремова "Чемпионат".


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Авангард
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Газинский: хочу вернуться в сборную, все будет зависеть от меня
Скопинцев: когда забиваешь гол, зачем в себе эмоции держать?
Ракитич хочет перейти в "Ювентус"
"Ростов" с Мамаевым проиграл "Краснодару" в товарищеском матче
Сборная России отправилась в Сан-Марино 2
Президент ФНЛ: туман на матче "Авангарда"? Может, это камеры не так стоят?
Дзофф: сборная Италии сможет выиграть Евро-2020
Родри - о критике Гвардиолы: в Испании не принимают чужое мнение
Уткин ответил украинскому журналисту за издевку над сборной: жду матча Украина - Россия на Евро 3
Гильерме пропустил 4 от Бельгии. А теперь вы хотите возвращения Акинфеева? 10
Люксембург - Португалия: Роналду выйдет в старте, Эдер остался в запасе
"ПСЖ" намерен приобрести Санчо в качестве замены Неймару
Де Брейне: сборной Бельгии нужно улучшить владение мячом
Куртуа: матч с Россией был для Бельгии как финал
Количество упоминаний Тедеско в интернете после прихода в "Спартак" возросло в 55 раз 2
А. Медведев - об 1:4 с Бельгией: не надо забывать, на каком месте они находятся в рейтинге ФИФА 4
Бэйл не хочет терять в зарплате в случае трансфера. Единственный вариант - Китай
"Спартак-2" дома проиграл "Лучу" 1
Перес: нынешняя команда "Реала" выиграла все, а футболисты стали легендами
Мамаев попал в стартовый состав "Ростова" на товарищеский матч с "Краснодаром" 2
Крауч: буду рассказывать внукам, что провёл с Месси несколько минут на поле
Глава "Наполи" хочет подать в суд на игроков за нанесение ущерба имиджу клуба 2
Лукаку назвал причину слабого выступления сборной России в матче с Бельгией 4
Похоже, нам придётся мучиться с Бельгией и на Евро. Из-за сложной системы жеребьёвки уже сейчас можно прикидывать соперников 5
Вермален: Боята отлично сыграл против хорошего нападающего Дзюбы
"Манчестер Сити" может купить Комана у "Баварии", если Сане уйдет к мюнхенцам
Тренер сборной Косово: чтобы остановить Стерлинга, могли бы сломать ему ногу
Роналду дал согласие на покупку "Ювентусом" Погба 4
Сербским болельщикам запретили пронос пиротехники на матч с украинцами 1
Кроос: не считаю сборную Германии одним из фаворитов Евро-2020
Все новости