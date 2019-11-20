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Глава ФНЛ: сожалеем, что болельщики "Торпедо" лишены возможности посещать родной стадион

Президент ФНЛ Игорь Ефремов высказался о ситуации со стадионом имени Эдуарда Стрельцова, на котором свои домашние матчи проводит "Торпедо".

"Вопрос о возможности проведения матчей на стадионе "Торпедо" имени Эдуарда Стрельцова возник еще летом, и команде даже пришлось провести одну игру в Сокольниках. В соответствии с регламентом Олимп-Первенства ФНЛ, для проведения матчей на стадионе необходимо наличие согласованного МВД плана обеспечения безопасности. В результате совместных усилий "Торпедо", ФНЛ и РФС такой документ был получен.

Однако, согласовав план, МВД одновременно указало клубу на ряд недостатков, которые было необходимо устранить. Поскольку в течение установленного срока не все недостатки были устранены, в начале ноября уполномоченный в области обеспечения безопасности орган не согласовал проведение матчей на стадионе "Торпедо". В настоящий момент со стороны МВД рассмотрен и утвержден план для проведения матчей в "Лужниках", так что при соблюдении остальных регламентных требований клуб проведет матч с "Лучом" 23 ноября 2019 года именно там. Собственно, об этом "Торпедо" и уведомило ФНЛ.

Мы очень сожалеем, что в результате указанных обстоятельств болельщики "Торпедо" в настоящий момент лишены возможности смотреть матчи любимой команды на родном стадионе. Однако, по нашей информации, которую мы получили от руководства и акционеров клуба, прощание с легендарной ареной обязательно состоится в мае 2020 года", — цитирует Ефремова ТАСС.


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Теги: ФНЛ Торпедо
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