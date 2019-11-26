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Рубцов покинул должность директора "Енисея"

Директор "Енисея" Денис Рубцов покинул свой пост.

"Денис Анатольевич Рубцов завершил свою работу на посту руководителя ФК "Енисей". Это были очень насыщенные и самые яркие три сезона красноярской команды мастеров под его руководством. Спасибо за все", — говорится в сообщении красноярцев.

Рубцов стал директором "Енисея" летом 2016 года. При нем команда вышла в РПЛ и обратно понизилась в классе. В нынешнем сезоне "Енисей" идет на 17-м месте в ФНЛ.


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Теги: Рубцов ФНЛ Енисей
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