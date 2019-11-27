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"Факел" оштрафован на 320 тыс. рублей. Выбежавшими на поле болельщиками занимается МВД

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц прокомментировал инцидент, случившийся после матча 25-го тура ФНЛ "Факел" — "Нижний Новгород" (0:2).

Напомним, болельщики "Факела" выбежали на поле и устроили потасовку с футболистами. В МВД сообщили, что между сторонами произошла лишь словесная перепалка, а до драки дело не дошло.

"Матч "Факел" — "Нижний Новгород". В заседании принял участие футболист "Факела" Гладышев, второй игрок команды не смог прийти. У нас была информация, что некоторые игроки оказывали физическое воздействие на фанатов. Мы посмотрели на заседании две видеозаписи, установили, что на поле выбежали пять болельщиков после окончания матча. Более того, на одного из них составлен протокол, он получил наказание. Четверо выбежавших пока по непонятной причине были отпущены. Но, по нашей информации, этот вопрос не оставят просто так, МВД этим занимается. Есть основания, что эти четверо тоже понесут наказание.

Далее мы рассмотрели вопрос воздействия со стороны футболистов. Мы установили, что игроки не оказывали физическое воздействие. Те люди, которые выбежали на поле, были в нетрезвом виде. Более того, футболисты разнимали фанатов, поэтому к футболистам никаких дисциплинарных санкций мы не применяли. Что касается "Факела" — за необеспечение безопасности на стадионе, поставившее под угрозу безопасность лиц на стадионе, и массовое появление болельщиков на поле клуб оштрафован на 120 тысяч рублей.

За неправомерное действие зрителей клуб оштрафован на 200 тысяч рублей. Также КДК обязал "Факел" провести один матч без зрителей условно. Для них установлен испытательный срок до конца текущего сезона. В случае повторения нарушения к клубу будут применены более серьезные санкции", — передает слова Григорьянца Sport24.


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Теги: Факел ФНЛ
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