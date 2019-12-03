Президент ПФЛ Андрей Соколов прокомментировал решение по общему собранию клубов ПФЛ, что с сезона 2020/21 будет проводиться по новой системе — команды теперь будут распределены на 4 группы.
"Было рассмотрено два проекта, первый вариант — 3 группы, второй вариант — 4 группы. Подобная структура соревнований имела место в российском футболе: в 1993 году было 4 группы, в 1994 году — три группы. Также есть объективные обстоятельства, которые заставляют задуматься, чтобы изменить ситуацию соревновательную на уровне ПФЛ: личный состав участников на протяжении 5-6 сезонов находится на отметке 60-62-й команды.
Ситуация в действующей 16 лет структуре требует пересмотра. Мы рассматривали варианты, которые могут реализоваться в ближайший период. Достаточно большая работа проделана на уровне администрации, комитетов. Наиболее резонным представляется вариант "3-4 группы", что мы сегодня и обсуждали. Новшества всегда пугают, но мы знаем аналоги в российских видах спорта — хоккее.
Если берем города — они фактически дублируются нашими командами, которые находятся в столице регионов. Транспортная история не очень радует участников: есть ФК "Динамо" Барнаул, есть "Иртыш" Омск — они сопоставимы с такими же клубами других регионов Центральной части России. В принципе рассматривать и формировать группы команд участников Второго дивизиона разумно исходя из количества состава участников", - цитирует Соколова Sport24.ru.
Президент ПФЛ объяснил причину сокращения числа групп в лиге
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