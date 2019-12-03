Президент футбольного клуба "Иртыш" Сергей Новиков прокомментировал решение по общему собранию клубов ПФЛ, что с сезона 2020/21 будет проводиться по новой системе.
Будет сокращение количества групп до 4, но общее количество команд сохранится. Команды из группы "Восток", где выступает "Иртыш", включаются в три существующие группы "Центр", "Запад" и "Урал-Приволжье".
"Эти изменения — решение всего общего собрания. Наверное, лига приняла правильное решение в отношении того, что второй дивизион должен быть более смотрибелен, более интересен, поэтому такие изменения назрели. В целом поддерживаю полностью решение общего собрания о том, что пора что-то менять.
Финансовых трат будет ненамного, но больше. Необходимо что-то менять, улучшать. Если улучшать, то это невозможно без небольшого увеличения финансирования", - цитирует Новикова Sport24.ru.
Президент ФК "Иртыш" - об изменениях в структуре ПФЛ: финансовых трат будет ненамного, но больше
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