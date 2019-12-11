Ещё одним кандидатом на пост главного тренера "Ротора" является Омари Тетрадзе.
Из клуба ушёл Игорь Меньщиков. Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Ранее была информация, что в числе кандидатов на должность наставника команды из Волгограда — Дмитрий Аленичев, Дмитрий Хохлов и Роман Пилипчук.
Последним клубом Омари Тетрадзе был казахстанский "Тобол". В мае 2016 года он подписал контракт с клубом на полтора года, но спустя сезон был отправлен в отставку.
"Чемпионат"
Тетрадзе может возглавить "Ротор"
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