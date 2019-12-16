Сразу ряд игроков могут покинуть курский "Авангард" во время зимней паузы. Как сообщает РИА Новости, до 10 футболистов готовы сменить клуб из-за введения в "Авангарде" потолка зарплат и сокращения финансирования.
"Авангард" занимает 14-е место в ФНЛ, имея в активе 27 очков после 25 туров. От зоны вылета клуб отделяют два очка.
Ранее "Авангард" уже ушли несколько ключевых игроков, они отказались пойти на изменение условий контрактов и разорвали соглашения с клубом. Введение в "Авангарде" потолка зарплат связано с новой стратегией развития клуба, которая была представлена 6 декабря новым генеральным директором курской команды Дмитрием Извековым.
До 10 игроков "Авангарда" готовы покинуть клуб из-за введения потолка зарплат
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